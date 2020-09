Medal of Honor: Above and Beyond tiết lộ đoạn trailer mới

Medal of Honor : Above and Beyond lấy bối cảnh Thế chiến 2 và dự án được thực hiện độc quyền trên Oculus hiện đã được xác nhận là do đạo diễn ban đầu của loạt game chỉ đạo. Peter Hirschmann, người đã viết và đạo diễn trò chơi gốc năm 1999 đang trở lại để giúp Respawn Entertainment thực hiện phần tiếp theo trong series Medal of Honor

Giám đốc của Above and Beyond tuyên bố rằng ông và nhóm Respawn sẽ làm cho game “chân thực nhất có thể với trải nghiệm của những người đã chiến đấu qua Thế chiến 2”, hứa hẹn một câu chuyện “được truyền cảm hứng từ những gì họ đã trải qua”. Gần đây, Respawn đang trên đà phát triển, với việc phát hành Apex Legends và Star Wars Jedi: Fallen Order cực kỳ thành công cho thấy tiềm năng của studio, và mở rộng ra là tiềm năng của Above and Beyond.

Game lấy bối cảnh theo chân một thành viên OSS, một nhóm khởi đầu của CIA hiện đại được xuất hiện trong các trò chơi như Call of Duty Black Ops Cold War . Đoạn trailer mô tả một số mục tiêu mà game thủ sẽ trải nghiệm trong Above and Beyond, bao gồm “phá hoại các căn cứ của Đức Quốc xã” và “hỗ trợ cuộc kháng chiến của Pháp”. Game sẽ lấy bối cảnh ở Châu Âu bị chiến tranh tàn phá và cũng sẽ có lối chơi trên bộ, trên không và trên biển.

Đoạn trailer cho thấy một số “người dân thường” và “binh lính công dân” cùng lối sử dụng xe tăng cùng với nhiều trận đấu súng với vũ khí từ thời đại cũ. Một loạt các điều kiện thời tiết khác nhau cũng được miêu tả với một vùng sa mạc và tuyết cùng với các địa phương dự kiến trong Thế chiến 2 gồm các thành phố và vùng nông thôn bị phá hủy. Dựa trên đoạn trailer này, Medal of Honor: Above and Beyond đang mang đến một số cảm xúc về câu chuyện chiến tranh thực thụ.

Game thủ sẽ chơi Medal of Honor: Above and Beyond giống như phần tiếp theo sắp tới của Half Life: Alyx dưới dạng trải nghiệm thực tế ảo với một câu chuyện dài, sâu sắc. Medal of Honor: Above and Beyond và một số game khác rõ ràng đã đánh dấu một bước chuyển đổi lớn cho thể loại VR, khi công nghệ ngày càng trở nên tinh tế hơn theo thời gian. Mặc dù cũng sẽ rất tuyệt nếu game phát hành trên PlayStation VR, đoạn trailer cho thấy nó đang tận dụng tất cả sức mạnh của Oculus Rift.

Với sự trở lại của đạo diễn gốc của loạt game và một studio cực kỳ tài năng ở Respawn Entertainment đang phát triển trò chơi, Medal of Honor: Above and Beyond có vẻ rất hứa hẹn. Mặc dù nó có thể không phải là những gì mà game thủ Medal of Honor mong đợi từ ban đầu, nhưng đoạn trailer cho thấy rằng nó vẫn là một thứ đáng để theo dõi.

Medal of Honor: Above and Beyond sẽ phát hành cho Oculus Rift vào dịp lễ này.