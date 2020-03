Trong khoảng vài giờ qua, hàng loạt kênh thông tin, mạng xã hội ... đã chia sẻ đoạn trailer rò rỉ, giới thiệu phần chơi cốt truyện của Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered - trò chơi được nâng cấp từ phiên bản gốc năm 2009. Dù chưa nhận được sự xác nhận chính thức từ Activision, nhưng sự xuất hiện của Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered đã là điều được tiên liệu từ trước, sau những thành công của Call of Duty: Modern Warfare Remastered.