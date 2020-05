Được biết đến như một trong những game bắn súng đồng đội đề cao yếu tố thực tế, tuy nhiên, Rainbow Six Siege vẫn không ít lần có những sự kiện "phá cách" mà The Grand Larceny là một trong số đó.

Lấy cảm hứng từ những băng nhóm tội phạm giai đoạn 1920s, The Grand Larceny sẽ mang đến cho Rainbow Six Siege nhiều trang phục và màn chơi đặc sắc, mà đáng chú ý nhất là The Stolen Goods mang phong cách "trộm cướp". Dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra từ 06.05 đến hết 19.05.