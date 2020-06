Không hổ danh "con cưng" của Sony, càng gần thời điểm ra mắt chính thức 19.06, The Last Of Us Part 2 càng năng động trong việc quảng bá với hàng loạt trailer và thông tin "hâm nóng" cộng đồng game thủ toàn cầu. Có vẻ như sau hàng loạt những vụ lùm xùm liên quan đến công tác phát triển/phát hành game, Sony thật sự cho thấy họ muốn đưa The Last Of Us Part 2 trở lại với vị thế thương hiệu game được quan tâm bậc nhất của năm 2020.

Mới đây, Sony và Naughty Dogs đã ra mắt thêm đoạn trailer đậm chất điện ảnh của The Last Of Us Part 2. Tương tự như những lần hé lộ trước đây, The Last Of Us Part 2 tiếp tục cho thấy không khí u ám, đen tối và nhuốm màu bạo lực của thế giới hậu tận thế.