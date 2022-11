Gameplay của Need For Speed Unbound bị rò rỉ trực tuyến

Theo The Gamer, một số cảnh quay về lối chơi (gameplay) của Need for Speed Unbound đang bị rò rỉ trực tuyến. Không rõ bằng cách nào, một người chơi trên Twitch đã có được trò chơi và chia sẻ những thông tin chưa được tiết lộ. Đặc biệt, vấn đề xảy ra chỉ vài ngày trước khi trò chơi ra mắt chính thức.

Mặc dù nhiều video đã bị gỡ xuống nhưng vẫn còn một số đang được lan truyền trên mạng, cung cấp cho những người yêu thích tựa game đua xe cái nhìn rõ hơn về trò chơi sắp ra mắt. Những đoạn clip này chủ yếu bắt nguồn từ một tài khoản Twitch không rõ danh tính có tên ‘gerrykurlsucks’ và hầu như không có thông tin đính kèm.





Các video đã bị người xem cắt bớt nhiều lần và thậm chí được chia sẻ lại trên YouTube, khiến công việc gỡ bỏ chúng của nhà phát hành EA trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, vẫn có một kênh chia sẻ video rò rỉ bị EA ngăn chặn kịp thời. Theo đó, người dùng ‘movinbass1’ đã chia sẻ các video về Need for Speed Unbound nhưng có vẻ như tất cả nội dung trên kênh đã bị xóa vì lý do bản quyền.

Mặc dù chất lượng của những đoạn video rò rỉ không tốt, nhưng nó đủ để khiến người hâm mộ hào hứng với trò chơi sắp được phát hành. Hầu hết người xem đều có đánh giá tích cực về lối chơi của Unbound.