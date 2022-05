Gần 1/3 trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên

Tối nay 13.5, Bộ GD-ĐT đã có số liệu thống kê về lượng thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Số liệu đăng ký dự thi đến thời điểm 17 giờ ngày 13.5 được Bộ GD-ĐT tổng hợp và phân tích như sau:

Tổng hợp số liệu thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1,001 triệu em. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 em (chiếm 93,32%). Đây là số thí sinh hiện đang học lớp 12; số thí sinh đăng ký lên hệ thống dự thi qua hình thức trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ là 66.827 em (chiếm 6,68%).

Phân tích số liệu đăng ký dự thi cho thấy, tổng số thí sinh tự do là 58.797 em (chiếm 5,87%); tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT là 103.374 (chiếm 10,33%); tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh là 38.108 (chiếm 3,81%); tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531 (chiếm 85,87%).

Phân loại thí sinh đăng ký dự thi theo tổ hợp cho thấy, có 319.676 (chiếm 31,94% so với tổng số đăng ký dự thi) thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên; có 555.813 (chiếm 55,53%) thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Số còn lại chỉ thi một số môn các em cần để xét tuyển đại học, hoặc cần để xét tốt nghiệp THPT (do năm ngoái đã dự thi và được bảo lưu điểm một số môn).

Năm đầu tiên triển khai đăng ký dự thi trực tuyến

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT cho triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở GD-ĐT quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số thí sinh đang học lớp 12 nhưng vì nhiều lý do nên không thể đăng ký trực tuyến, phải đăng ký trực tiếp.

Bộ GD-ĐT cho biết, để công tác đăng ký dự thi hiệu quả, cung cấp thông tin dữ liệu chính xác phục vụ tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thí sinh, trong các ngày 21 và 22.4, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị quán triệt quy chế thi và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi cho các sở GD-ĐT, trong đó lưu ý tập huấn kỹ nội dung đổi mới về đăng ký dự thi.





Ngay sau đó, các sở GD-ĐT đã triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác thi tại các trường phổ thông (trước ngày 26.4) và chỉ đạo các trường phổ thông quán triệt quy chế, hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi.

Từ 26.4 đến hết 29.4, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 tài khoản, là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh. Trường hợp thí sinh không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế. Đồng thời, các em đều được cấp mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi.

Các thí sinh đều có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 3.5. Thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký dự thi chính thức từ 6 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 13.5.

Bộ GD-ĐT yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ (1800 8000 nhánh số 2) gồm 34 bàn trực theo yêu cầu hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh và số lượng hỗ trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước; yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng để bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn.

Bộ GD-ĐT đồng thời đề nghị các sở GD-ĐT, các trường phổ thông phân công người hỗ trợ thí sinh trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến (cả thử đăng ký và đăng ký chính thức).