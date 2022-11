Giả danh lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, lừa đảo chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Công Quốc (ngụ Sóc Trăng) về hành vi cưỡng ép 57 người Việt Nam ở lại Nga trái phép.