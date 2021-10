Gia đình nói gì về thông tin 'Việt Hương đang lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ'?

Sáng 3.10, trên mạng rầm rộ thông tin "Việt Hương cho biết cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ trong thời gian tới". PV Thanh Niên đã gọi điện thoại cho Việt Hương để xác nhận thông tin này nhưng cô chưa bắt máy. Quản lý truyền thông của Việt Hương là anh Lâm Phong cho biết: "Tôi cũng không gọi được cho Việt Hương từ hôm qua đến nay. Sáng giờ rần rần thông tin vụ Việt Hương sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ, mà bản thân tôi nhắn tin và gọi điện thoại cho chị Hương cũng không được, tôi không biết Việt Hương chia sẻ điều này lúc nào, tôi cũng chưa nắm được".

Vào 10 giờ sáng 3.10, PV Thanh Niên liên lạc với Dziễm Phạm - quản lý hơn 10 năm nay của ca sĩ Phi Nhung và hiện cùng gia đình đang cúng lễ tang Phi Nhung tại nhà ở TP.HCM, người này cũng chưa xác nhận thông tin liệu có đưa thi hài của Phi Nhung về Mỹ hay không. Dziễm Phạm nói: "Thật sự tôi không biết vụ việc này nên không biết trả lời sao, mọi người hỏi thêm Việt Hương". Dziễm Phạm nói về lễ tang của Phi Nhung thì gia đình và các con nuôi đang chuẩn bị cúng thất đầu tiên cho Phi Nhung ở nhà đường Chu Văn An, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; còn thông tin về "lễ tưởng niệm chính thức của ca sĩ Phi Nhung được chia sẻ sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 4.10 tại Tu viện Khánh An", theo thông tin từ gia đình là "do Ban Văn hoá Phật giáo TP.HCM tổ chức".

Trước đó, Việt Hương cũng đã có thông tin cô đang cùng gia đình chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung: "Vì thế, Việt Hương rất mong quý báo, anh chị em đồng nghiệp và khán giả thông cảm nếu Việt Hương không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn động viên, chia buồn vào lúc này. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chu đáo".





Được biết, thông tin "sẽ đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ" xuất hiện là do có tin từ một người cho rằng "Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung mong gặp mẹ lần cuối nên có nguyện vọng được đưa thi hài mẹ về Mỹ". Từ khi Phi Nhung qua đời, con gái ruột đã ủy quyền cho Việt Hương lo liệu mọi việc của mẹ ở Việt Nam.

Gia đình Phi Nhung cũng đang thu xếp để có thể thông báo sớm về lễ tang. Sáng mai 4.10, tại Tu viện Khánh An (TP.HCM) sẽ là lễ tưởng nhớ nữ ca sĩ và các nạn nhân qua đời vì Covid-19. Lễ tưởng nhớ diễn ra trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn căng thẳng vì thế phía ban tổ chức lễ yêu cầu người đến viếng thực hiện đủ 5K, đã tiêm hai mũi vaccine, không chụp hình, livestream.