Gia đình sao Việt 'đổ bộ' thảm đỏ 'Ngôi sao của năm'

Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng diễn ra sáng 11.1, Quan Kế Huy giành chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (mảng điện ảnh). Năm qua, ngôi sao gốc Việt gây được tiếng vang nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Everything Everywhere All at Once cùng minh tinh Dương Tử Quỳnh.