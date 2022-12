Giá heo hơi hôm nay 26.12.2022: Đi ngang 10 ngày liên tiếp

Giá heo hơi trong ngày đầu tuần vẫn đi ngang trên cả nước, trong đó ở miền Bắc tiếp tục duy trì mức giá từ 51.000 - 54.000 đồng/kg; ở khu vực miền Trung - Tây nguyên đi ngang từ 51.000 - 52.000 đồng/kg; miền Nam giá heo hơi không biến động, giữ ổn định ở mức 51.000 - 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam ở mức 57.000 - 59.000 đồng/kg, gần bằng với giá heo tại Trung Quốc.

Hiện tại, giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa hạ nhiệt và việc giảm giá đang diễn ra chậm hơn dự kiến. Theo thống kê, chi phí thức ăn đã tăng 38% so với cùng kỳ và gấp đôi so với mức chi phí năm 2020, ảnh hưởng đáng kể đến không chỉ các trang trại hộ gia đình mà còn cả các trang trại thương mại vì chi phí nguyên liệu thô chiếm đến 75% tổng chi phí chăn nuôi.

Chi phí sản xuất trung bình của trang trại hộ gia đình ước tính khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất trung bình của trang trại thương mại ước tính khoảng 50.000 đồng/kg. Với giá heo hơi bình quân 55.000 đồng/kg vào 2022, các hộ chăn nuôi hầu như không có lãi. Các trang trại thương mại theo mô hình khép kín mặc dù không bị ảnh hưởng nặng nề như các trang trại hộ gia đình nhưng biên lợi nhuận vẫn thấp hơn nhiều so với các năm trước.





Nhu cầu tiêu thụ thịt heo trên thế giới cũng đang giảm nhanh. Thống kê cho thấy mức tiêu thụ thịt heo bình quân đầu người đã giảm so với trước đại dịch, cụ thể giảm từ 31,4kg/người/năm vào năm 2018 xuống còn 26,8kg/người/năm vào năm 2022. Với sản lượng chăn nuôi tăng mạnh trong những tháng gần đây (tăng 12,4% so với cùng kỳ trong 11 tháng đầu năm 2022), nguồn cung heo hơi khó có thể thiếu hụt trong năm 2023 nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt. Do đó, các chuyên gia dự báo giá heo hơi sẽ không tăng đột biến, dự báo sẽ đạt khoảng 60.000 đồng/kg vào năm 2023 (tăng 10% so với cùng kỳ).

Về mặt chi phí, dự báo chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ ổn định và bắt đầu giảm trong quý 2/2023. Việc thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp cho hoạt động thương mại qua biên giới được thuận lợi hơn, sẽ hỗ trợ giá heo hơi vào năm 2023.