Giá iPhone 15 Plus sẽ rẻ hơn iPhone 14 Plus?

Theo TechUnwrapped, vài tháng sau khi phát hành iPhone 14 Plus, tình hình không khả quan cho Apple khi chiếc smartphone này không thuyết phục được người dùng với doanh số thấp hơn nhiều so với những gì mà Apple dự đoán. Vì vậy, tương lai của toàn bộ sản phẩm này đã bị đe dọa. Vì vậy, Apple sẽ thực hiện một chiến lược khác cho iPhone 15, khi công ty vẫn duy trì sự xuất hiện của bốn thành viên, nhưng có sự thay đổi được thực hiện xung quanh iPhone 15 Plus. Có hai trường hợp được công ty xem xét.

Đầu tiên là giảm giá thiết bị. iPhone 14 Plus được bán với giá khởi điểm 899 USD cho phiên bản tiêu chuẩn 128 GB, gần bằng với một chiếc iPhone 13 Pro Max tại thời điểm phát hành. iPhone 14 Plus cũng đắt hơn 100 USD so với iPhone 14, trong khi nó chỉ cung cấp màn hình và pin lớn hơn. Từ hiệu suất, chụp ảnh đến thiết kế, mọi thứ khác đều tương tự nhau.

Nếu lựa chọn này được ưu tiên, sẽ thú vị để xem liệu Apple có giảm giá iPhone 15 để mức chênh lệch giá không thay đổi hay chỉ iPhone 15 Plus bị ảnh hưởng. Trong trường hợp thứ hai, mức chênh lệch sẽ được thu hẹp giữa hai phiên bản.





Bên cạnh đó, Apple cũng đang xem xét khả năng thay đổi chiến lược cho thế hệ iPhone tiếp theo, khi công ty sẽ không tung ra bản kế nhiệm của iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, báo cáo đề cập đến một giải pháp thay thế khác, đó là tạo ra sự khác biệt tốt hơn giữa iPhone cơ bản và iPhone Pro.

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo dự đoán Apple có thể sẽ chọn lựa chọn thứ hai. Vẫn còn phải xem liệu các mẫu Pro có tiến xa hơn nữa để tạo sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn hay không.

Theo dự kiến, Apple sẽ trình làng dòng iPhone 15 vào khoảng tháng 9 năm sau, do đó thời gian còn khá lâu để Apple thực hiện thay đổi trong chiến lược của mình.