Giá USD hôm nay 10.1.2023: Đồng loạt kéo nhau tuột dốc

Sáng 10.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.603 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi xuống như Eximbank giảm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua xuống 23.310 đồng/USD và bán ra 23.580 đồng; Vietcombank giảm 20 đồng khi còn mua vào 23.270 đồng/USD và bán ra 23.620 đồng… Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm mạnh từ 100 - 130 đồng, đưa giá mua xuống 23.400 đồng/USD và bán ra 23.520 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tiếp tục thụt lùi xuống còn 103,2 điểm, giảm 0,64 điểm xuống so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã mất giá trong ba tháng cuối năm 2022 - ghi nhận mức giảm theo quý lớn nhất trong 12 năm qua - chủ yếu do các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất vượt quá 5% (hiện tại lãi suất của Fed công bố là 4,25% - 4,50%).





Vào cuối tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12.2022 công bố vào 12.1 và báo cáo lợi nhuận của các ngân hàng lớn dự kiến công bố vào 13.1. Nếu các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục và lạm phát đi xuống thì có thể đà giảm của USD vẫn còn tiếp tục.

Theo tờ Economist, thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ ngưng tăng vào năm 2023 với mức cao nhất 4,5 - 5% ở Mỹ và Anh. Khu vực sử dụng đồng euro ở châu Âu sẽ có lãi suất cao nhất chừng 3 - 3,5%. Nói chung không chuyên gia nào nghĩ đến chuyện lãi suất quay về mức 0% nữa. Fed dự báo năm 2023 sẽ chứng kiến lãi suất vượt mốc 5% rồi sau đó ổn định ở mức 2,5% trong lâu dài. Kỷ nguyên tiền rẻ coi như đã chấm dứt hoàn toàn...