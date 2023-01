Giá USD hôm nay 11.1.2023: Chưa có động lực đi lên

Sáng 11.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.604 đồng, tăng 1 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại ngân hàng Eximbank đứng yên khi vẫn mua vào 23.310 đồng/USD và bán ra 23.580 đồng. Nhưng Vietcombank tiếp tục giảm 10 đồng khi còn mua vào 23.260 đồng/USD và bán ra 23.610 đồng… Riêng đồng euro tại Eximbank được mua vào 24.853 đồng/euro và bán ra 25.455 đồng, giảm 12 đồng so với hôm qua.

Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định thanh khoản tiền đồng tích cực, kết hợp với dòng tiền ngoại tệ khả quan (kiều hối, vốn FDI và cán cân thương mại) giúp tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt, giảm khoảng 0,7% trong tuần đầu tiên của năm mới. Trong khi đó tỷ giá chợ đen hiện chỉ còn giao dịch ở mức 23.700 VND, tương đương với tỷ giá trên thị trường niêm yết. Tỷ giá mua của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện nay có thể kích hoạt việc bán USD từ khối ngân hàng thương mại. Thông thường, theo yếu tố mùa vụ, dòng vốn ngoại tệ thường khá tích cực trong giai đoạn đầu năm, nhất là kiều hối và Ngân hàng Nhà nước thường thực hiện nghiệp vụ mua ngoại tệ nhằm bổ sung dự trữ ngoại hối, và cung cấp thanh khoản tiền đồng giai đoạn trước Tết Nguyên đán.





Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index vẫn loanh quanh ở mức 103,27 điểm, tăng không đáng kể so với hôm qua. Với dữ liệu thị trường lao động tích cực được công bố tuần qua, nhiều nhà phân tích dự báo nền kinh tế Mỹ trong năm nay có thể rơi vào trạng thái "hạ cánh mềm", thay vì rơi vào suy thoái. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lạc quan khi Trung Quốc tiếp tục mở cửa biên giới. Những điều trên cho thấy triển vọng tốt hơn cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2023, dẫn đến khả năng đồng USD không còn xu hướng tăng cao.

Trong khi đó, đồng euro trên thế giới đã tiếp tục phục hồi khi tăng khoảng 0,9% lên mức quy đổi 1,0744 USD - mức cao nhất so với đồng USD kể từ tháng 6 đến nay. Tương tự, đồng nhân dân tệ cũng gần đạt mức cao nhất trong 5 tháng so với đồng USD khi quy đổi được 0,1476 USD...