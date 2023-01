Giá USD hôm nay 1.1.2023: Sẽ hạ nhiệt trong năm 2023

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt tuần cuối cùng của năm 2022 ở mức 23.612 đồng/USD, giảm 19 đồng so với một tuần trước. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Chẳng hạn, Eximbank mua vào 23.360 đồng/USD và bán ra 23.700 đồng, giảm 80 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra sau một tuần; Vietcombank cũng giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần trước, xuống còn mua vào 23.380 đồng/USD và bán ra 23.730 đồng/USD… Giá USD tự do cũng tiếp tục đi xuống và rời xa ngưỡng 24.000 đồng.

Theo báo cáo "Triển vọng 2023 về nền kinh tế và thị trường ngoại hối tại Việt Nam" của Ngân hàng Shinhan, các chuyên gia dự báo tỷ giá USD/VND tăng trong nửa đầu năm và giảm dần về cuối năm 2023.

Trong khi đó, đồng euro đi lên như Eximbank mua vào 24.691 đồng/euro và bán ra 25.571 đồng/euro, tăng chỉ 1 đồng ở chiều mua nhưng tăng đến 175 đồng sau một tuần.





Trên thị trường quốc tế, đồng USD đã giảm mạnh khi chỉ số USD-Index chỉ còn 103,49 điểm, giảm 0,82 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh thế giới đã liên tục đi xuống gần đây nhưng vẫn đang cao hơn đầu năm 2022 gần 8% - đây là mức tăng hàng năm lớn nhất trong vòng 7 năm qua. Năm qua, đồng bạc xanh đã được hỗ trợ bởi các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát.

Ngược lại, đồng euro gần đây đã hồi phục sau đợt giảm mạnh xuống ngang giá so với USD lần đầu tiên trong hai thập kỷ. Tuy nhiên, đồng tiền chung khu vực châu Âu cũng ghi nhận đà giảm hơn 6% trong năm qua. Tương tự, đồng bảng Anh vẫn tiếp tục trượt giá hơn 10% vào năm 2022. Hiện cả euro và bảng Anh đã được hỗ trợ bởi một loạt các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh.

Năm 2023, đồng USD được một số nhà phân tích dự đoán sẽ vẫn duy trì đà tăng bởi vị thế “trú ẩn an toàn” của nó trong nền kinh tế toàn cầu. Nhưng nhiều ý kiến cũng nhận định, đồng bạc xanh sẽ khó quay lại đỉnh cao như đã đạt được trong giữa năm 2022...