Giá USD hôm nay 13.6.2022: Ngân hàng lẫn thị trường tự sụt giảm

Sáng 13.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.071 đồng/USD, tăng 6 đồng so với cuối tuần qua. Còn ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá USD khi vẫn mua vào 23.000 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD. Riêng Eximbank giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua xuống 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD… Giá USD tự do sáng đầu tuần giảm 30 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua, xuống 23.750 đồng/USD nhưng chiều bán ra tăng 20 đồng lên 23.830 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tiếp tục tăng lên 104,51 điểm, tăng 0,31 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã hồi phục trở lại lên mức cao sau khi lạm phát tháng 5 của Mỹ tăng ngoài dự đoán. Điều này đang khiến nhà đầu tư lo lắng rằng các nhà hoạch định chính sách có thể mạnh tay hơn hoặc báo hiệu trước các đợt tăng lãi suất quy mô lớn hơn trong tương lai. Nhiều chuyên gia cho rằng lạm phát có thể vẫn chưa đạt đỉnh và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tìm thời điểm thích hợp để đẩy nhanh việc tăng lãi suất. Trước mắt, Fed dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất điều hành thêm nửa điểm phần trăm vào tháng 7.





Tuần này, Fed sẽ tổ chức cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ ngày 14 - 15.6. Sau cuộc họp, Fed sẽ công bố các dự báo kinh tế và lãi suất vào khoảng chiều 15.6 (theo giờ Mỹ). Tuy nhiên, bình luận của Chủ tịch Jerome Powell về kế hoạch lãi suất trong mùa hè và mùa thu năm nay mới là yếu tố thị trường mong chờ nhất. Theo ông Michael Schumacher, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô tại Wells Fargo, trọng tâm chính là ông Powell sẽ nói gì tại cuộc họp báo và liệu ông có đưa ra bất kỳ tín hiệu chắc chắn nào về kế hoạch cho tháng 9 hay không.

Thị trường cổ phiếu và trái phiếu cuối tuần qua cũng đã biến động mạnh do nhà đầu tư e sợ rằng lạm phát có thể chưa đạt đỉnh và việc tăng lãi suất có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái...