Giá USD hôm nay 13.12.2022: Đồng loạt tăng trở lại sau nhiều ngày rớt sâu

Sáng 13.12, giá USD tại một số ngân hàng thương mại hạ nhiệt sau khi tăng vọt vào cuối ngày trước. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua vào 23.600 đồng/USD và bán ra 23.880 đồng, giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên so với đầu ngày trước đó, giá USD tại Eximbank đã tăng 220 đồng. Hay Vietcombank tiếp tục mua vào 23.530 đồng/USD và bán ra 23.840 đồng, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua nhưng đã tăng 140 đồng so với 24 giờ trước… Tại Eximbank, giá euro giảm khoảng 150 đồng so với cuối ngày hôm qua, xuống còn mua vào 24.707 đồng/euro và bán ra 25.332 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 24.150 đồng/USD và bán ra 24.230 đồng, đứng yên ở chiều mua vào nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá USD trên thế giới lại quay đầu đi xuống và chỉ số USD-Index chỉ còn 104,98 điểm, giảm 0,15 điểm. Một khảo sát mới đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khu vực New York cho thấy người tiêu dùng đã lạc quan hơn về lạm phát trong tháng 11. Khảo sát về tâm lý‎ tiêu dùng của ngân hàng này cho thấy người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ tăng với tốc độ 5.2%, giảm 0.7% so với tháng 10.





Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả về chính sách lãi suất mới của Fed. Trong hôm nay, Fed sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2022. Chiều 14.12, các quyết định từ cuộc họp sẽ được công bố và Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ trả lời câu hỏi của báo giới. Ngoài ra, Fed cũng sẽ đưa ra dự báo triển vọng kinh tế Mỹ trong năm sau. Nếu số liệu lạm phát tháng 11 thấp hơn đáng kể so với các tháng trước, nhiều khả năng Fed sẽ giảm tốc độ nâng lãi suất từ 75 điểm cơ bản (bps) xuống còn 50 bps...

Điều này giúp tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn và đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên đầu tuần. Chốt phiên ngày 12.12 (rạng sáng 13.12 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones cộng 528,58 điểm, tương ứng 1,58% lên 34.005,04 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa trên mốc 34.000 điểm kể từ đầu tháng 12. Tương tự, S&P 500 tăng 1,43% lên 3.990,56 điểm và Nasdaq Composite cộng thêm 1,26% lên 11.143,74 điểm.