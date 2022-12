Giá USD hôm nay 14.12.2022: Giảm mạnh khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt

Sáng 14.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.654 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại giảm mạnh. Ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua vào 23.460 đồng/USD và bán ra 23.770 đồng, giảm 140 đồng ở chiều mua vào và giảm 110 đồng ở chiều bán ra; Vietcombank cũng giảm 140 đồng, mua vào 23.390 đồng/USD và bán ra 23.700 đồng… Eximbank, giá euro xuống còn mua vào 24.527 đồng và bán ra 25.192 đồng/euro, giảm 140 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 24.000 đồng/USD và bán ra 24.150 đồng, giảm 150 đồng ở chiều mua vào và giảm 80 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá USD trên thế giới đi xuống khi chỉ số USD-Index chỉ còn 104,04 điểm, giảm 0,74 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh giảm mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ hôm qua công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cũng thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones khi cho rằng CPI tháng 11 tăng 0,3% so với tháng trước và 7,3% so với cùng kỳ năm trước.





Dù vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, nhưng đây là mức tăng CPI yếu nhất kể từ tháng 11.2021. Trước đó, CPI của nước này trong tháng 10 tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số CPI tổng thể của Mỹ đạt đỉnh quanh 9% trong tháng 6 vừa qua và đã giảm dần kể từ đó.

Chỉ số CPI đang trên đà giảm càng củng cố cho dự báo của nhiều nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất chậm lại trong tháng 12 này. Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed đang họp phiên cuối cùng của năm 2022 trong hai ngày 13 - 14.12. Từ trước khi số liệu CPI tháng 11 được công bố, các chuyên gia cũng đã dự báo Fed sẽ nâng lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản (bps), thấp hơn so với mức 75 bps trong 4 cuộc họp liên tiếp vừa qua.