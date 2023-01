Giá USD hôm nay 15.1.2023: Đô la tự do lao dốc xuống thấp hơn cả ngân hàng

Ngày 15.1, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần sụt giảm. Ví dụ, ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.290 đồng/USD và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, còn 23.570 đồng. Tương tự, Vietcombank giảm 20 đồng sau một tuần khi còn mua vào 23.260 đồng/USD và bán ra 23.610 đồng/USD…

Giá USD tự do dù hồi phục nhẹ trong hôm qua nhưng tính chung vẫn giảm 220 - 240 đồng sau một tuần, đưa giá mua vào xuống 23.400 đồng/USD và bán ra còn 23.460 đồng/USD. Như vậy giá bán ra của các điểm thu đổi ngoại tệ còn thấp hơn của ngân hàng.

Ngược lại, đồng euro ghi nhận một tuần đi lên. Chẳng hạn, Eximbank mua vào 25.076 đồng/euro và bán ra 25.715 đồng/euro, tăng 746 - 796 đồng so với cuối tuần trước. Giá euro tự do cũng kết tuần tăng trở lại thêm 360 - 400 đồng và giá mua lên 25.300 đồng/euro, bán ra lên 25.400 đồng.





Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index chỉ còn 102,2 điểm, giảm 1,7 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đã giảm mạnh hơn dự báo trước đó của nhiều nhà phân tích.

Chẳng hạn, Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố cập nhật mới nhất về ngoại hối trong báo cáo tựa đề “ASEAN FX - Revising forecasts”. Theo đó, Standard Chartered dự báo sự hồi phục gần đây của đồng nhân dân tệ (CNY) có thể sẽ dẫn đến việc VND tăng giá do mối tương quan chặt chẽ. Ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tỷ giá USD/VND trong ngắn hạn và có thể ở mức 23.200 vào cuối quý 1/2023 (so với mức 24.000 VND trong báo cáo trước đó) và 23.500 vào giữa năm 2023 (so với mức 23.800 trước đó).

Sự cải thiện của cán cân vãng lai và sự phục hồi của lĩnh vực du lịch có thể sẽ hỗ trợ cho VND. Standard Chartered dự báo tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục biến động; biên độ giao dịch rộng hơn sẽ giúp tỷ giá hối đoái được linh hoạt hơn...