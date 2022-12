Giá USD hôm nay 15.12.2022: Giảm không điểm dừng

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng/USD vào ngày 15.12, xuống còn 23.652 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch giữa các ngân hàng giảm thêm 100 đồng, xuống còn 23.500 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD từ 100 - 110 đồng so với sáng 14.12, Eximbank mua vào còn 23.420 - 23.440 đồng, bán ra 23.670 đồng; Vietcombank mua vào với giá 23.370 - 23.400 đồng, bán ra 23.680 đồng…

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giảm thêm 15 đồng, mua vào còn 24.060 đồng, bán ra 24.130 đồng. So với mức cao nhất đạt được hồi tháng 10, giá USD tự do hiện nay đã giảm 1.400 đồng, tương ứng 5,3%.

Ngược lại, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng. Tại Eximbank, giá euro tăng 180 đồng, lên 24.797 - 24.871 đồng chiều mua vào, bán ra 25.373 đồng; bảng Anh tăng 260 đồng, mua vào lên 28.876 - 28.963 đồng, bán ra 29.549 đồng…





Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống còn 103,75 điểm, giảm 0,2 điểm. Giá USD giảm do lãi suất diễn ra đúng như những gì dự báo. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,5%, lên 4,25 - 4,5%/năm, đây là mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2023 và chỉ quay đầu giảm lãi suất trong năm 2024.

Dự báo mức đỉnh lãi suất ở mức 5,1%, giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 xuống 0,5%, nhưng nâng dự báo tăng trưởng GDP năm nay lên 0,5%. Trước đó, trong dự báo tháng 9.2022, Fed kỳ vọng tăng trưởng 0,2% trong năm 2022 và 1,2% trong năm 2023. Ngoài ra, các thành viên cũng nâng dự báo lạm phát lõi (thông qua chỉ số PCE) lên 4,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo tháng 9.2022. Giảm nhẹ dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2022 và tăng đôi chút trong những năm kế đó.