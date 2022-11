Giá USD hôm nay 17.11.2022: Thị trường tự do tiếp tục giảm sâu

Ngày 17.11, các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ở mức kịch trần. Eximbank mua USD với giá 24.620 - 24.640 đồng, bán ra 24.860 đồng; Vietcombank mua vào với giá 24.580 - 24.610 đồng, bán ra 24.860 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD ở mức 200 - 250 đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 16.11, tỷ giá chốt phiên với mức 24.782 đồng/USD, tăng 14 đồng. Lãi suất chênh lệch giữa tiền đồng và USD trên thị trường liên ngân hàng từ 1 - 3%/năm theo kỳ hạn. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD ở kỳ hạn qua đêm ở mức 3,89%/năm, 1 tuần 4,07%/năm, 2 tuần 4,22%/năm, 1 tháng 4,42%/năm… Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm 60 đồng, mua vào còn 24.858 đồng và bán ra 24.938 đồng





Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế sáng 17.11 ít biến động, chỉ số USD-Index đứng ở mức 106,28 điểm. Giá USD quốc tế những ngày gần đây suy yếu trước những thông tin kinh tế Mỹ khả quan. Doanh số bán lẻ lõi và doanh số bán lẻ toàn phần tại Mỹ cùng tăng 1,3% trong tháng 10, cùng cao hơn mức tăng 0,5% và 1% theo dự báo. Trong tháng 9, doanh số bán lẻ lõi tăng nhẹ 0,1% và doanh số bán lẻ toàn phần đi ngang so với tháng 8. So với cùng kỳ năm 2021, doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng 8,3%; giảm tốc nhẹ so với mức 8,6% ghi nhận ở tháng 9.