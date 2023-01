Giá USD hôm nay 17.1.2023: Nhiều ngoại tệ kéo nhau đi xuống

Sáng 17.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.603 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại lại giảm nhẹ như Eximbank mua vào 23.280 đồng/USD và bán ra 23.560 đồng, thấp hơn 10 đồng so với hôm qua; Vietcombank giảm 10 đồng xuống còn mua vào 23.250 đồng/USD và bán ra 23.600 đồng…

Tương tự, đồng euro quay đầu đi xuống như Eximbank mua vào 25.019 đồng/euro và bán ra 25.657 đồng, giảm 58 đồng so với cuối tuần qua. Đồng yen Nhật (JPY) được mua vào 179,63 đồng và bán ra 184,22 đồng, giảm 1,45 đồng so với hôm qua...

Báo cáo thị trường tiền tệ tuần 9.1 - 13.1 của bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết thanh khoản trên thị trường có phần nào bớt dồi dào hơn trong tuần trước bối cảnh nhu cầu thanh toán tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, so với các giai đoạn trước, trạng thái vẫn khá ổn định khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hành tín phiếu nhằm trung hòa lượng tiền bơm vào hệ thống thông qua kênh mua ngoại tệ để duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức hợp lý.





Cùng với đó, các chuyên gia của SSI cho rằng dòng tiền ngoại tệ khả quan (kiều hối, FDI và cán cân thương mại) đã giúp tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt. Tỷ giá này giảm khoảng 0,2% so với cuối tuần trước trong khi đó tỷ giá chợ đen hiện cũng chỉ còn giao dịch ở mức 23.500 đồng/USD, thấp hơn với tỷ giá trên thị trường niêm yết.

Đáng chú ý, việc tỷ giá liên ngân hàng đã giảm xuống về vùng 23.450 đồng/USD, mức tỷ giá mua tại Sở giao dịch NHNN đã kích hoạt việc bán USD từ khối ngân hàng thương mại.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index chỉ còn 102,28 điểm, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Trong tuần này, nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 12.2022 vào ngày mai. Trước đó, doanh số bán lẻ đã ghi nhận mức giảm lớn nhất vào tháng 11.2022 và nếu mức giảm tương tự vào tháng 12.2022 sẽ làm tăng thêm kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ nhiệt các đợt tăng lãi suất trong năm nay.