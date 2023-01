Giá USD hôm nay 19.1.2023: Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng

Ngày 19.1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.605 đồng/USD. Tỷ giá ngoại tệ giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tăng 9 đồng, lên 23.443 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng, Eximbank mua vào lên 23.290 - 23.310 đồng/USD, bán ra 23.570 đồng/USD; Vietcombank mua USD với giá 23.260 - 23.290 đồng/USD, bán ra 23.610 đồng… Giá mua USD của các ngân hàng thương mại thấp hơn 160 - 190 đồng/USD so với Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Trên thị trường tự do, giá USD tăng nhẹ 5 đồng, mua vào lên 23.440 đồng và bán ra 23.490 đồng. Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng 120 đồng.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,31 điểm, xuống còn 102,09 điểm. Mỹ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ giảm 1,1% trong tháng 12.2022, cao hơn so với dự báo giảm 1%. Báo cáo cho thấy người tiêu dùng đang giảm chi tiêu, với các cửa hàng bách hóa báo cáo sụt 6,6% và doanh số bán hàng trực tuyến giảm 1,1%. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12 của Mỹ giảm 0,5%, cao hơn mức dự báo giảm 0,1% từ các chuyên gia.





Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi các nhà đầu tư thực hiện chốt lời. Chỉ số Dow Jones rớt 613,89 điểm (tương đương 1,81%) xuống 33.296,96 điểm; chỉ số S&P 500 mất 1,56% còn 3.928,86 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,24% xuống 10.957,01 điểm.