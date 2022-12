Giá USD hôm nay 19.12.2022: Đô la tự do lao dốc về 24.000 đồng

Sáng 19.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.645 đồng, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá USD tại một số ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Chẳng hạn, Eximbank cộng thêm 30 đồng, đưa giá mua vào lên 23.470 đồng/USD và bán ra 23.730 đồng; Vietcombank cũng cộng thêm 30 đồng, đưa giá mua lên 23.440 đồng/USD và bán ra lên 23.750 đồng... Riêng giá euro quay đầu giảm như Eximbank mua vào 24.698 đồng/euro và bán ra là 25.282 đồng, thấp hơn 76 đồng so với cuối tuần qua.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giảm mạnh khi còn mua vào 24.000 đồng/USD và bán ra 24.100 đồng. So với cuối tuần qua, USD tự do đã giảm gần 100 đồng. Còn giá euro giảm nhẹ khoảng 50 đồng khi mua vào là 25.000 đồng/euro và bán ra là 25.200 đồng.





Theo báo cáo của chuyên gia phân tích Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tỷ giá USD/VND có diễn biến khá bất ngờ trong nửa đầu tháng 12 khi tiền đồng gần như phục hồi nhanh chóng từ mức sụt giảm kỷ lục là 8,9%, xuống chỉ còn mất 3,5% so với đầu năm. Diễn biến của tiền đồng diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền tệ toàn cầu cũng đã đảo chiều rất nhanh trong tháng 11 - 12. Từ mức tăng kỷ lục 19,3%, chỉ số USD-Index hiện chỉ còn tăng 8,7% so với đầu năm, cùng với đó là sự mạnh lên của một loạt đồng tiền khác. Với nguồn cung ngoại tệ cuối năm dồi dào hơn ở khía cạnh kiều hối, giải ngân FDI, thặng dư cán cân thương mại thì xu hướng trong ngắn hạn đang ủng hộ sự ổn định của tiền đồng.

Đồng USD quốc tế sáng đầu tuần vẫn đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index đạt 104,72 điểm, giảm 0,22 điểm so với cuối tuần trước. Giá USD vẫn loanh quanh ở mức thấp mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và đưa ra quan điểm vẫn tiếp tục chính sách này trong năm 2023. Tiếp sau đó, hàng loạt ngân hàng trung ương khác cũng nâng thêm lãi suất lên 50 điểm cơ bản như Fed khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về chu kỳ khó khăn của kinh tế thế giới vẫn đang kéo dài.