Giá USD hôm nay 20.12.2022: Trong nước đồng loạt tăng trở lại

Sáng 20.12, giá USD tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục gia tăng. Chẳng hạn, Eximbank cộng thêm 100 - 110 đồng, đưa giá mua vào lên 23.570 đồng/USD và bán ra 23.840 đồng; Vietcombank cũng cộng thêm 50 - 70 đồng, đưa giá mua lên 23.510 đồng/USD và bán ra lên 23.820 đồng... Tương tự, đồng euro tại Eximbank cũng tăng trở lại khi mua vào 24.827 đồng/euro và bán ra 25.423 đồng/euro, cộng thêm 146 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng tăng trở lại khi mua vào 24.080 đồng/USD và bán ra 24.180 đồng. So với hôm qua, USD tự do đã tăng thêm 80 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Đáng chú ý, đồng yen Nhật đã bật tăng trở lại trong đầu tuần. Trên thế giới, một đồng yen Nhật quy đổi được 0,0073 USD sau khi có thông tin Nhật Bản đang xem xét sửa đổi chính sách tiền tệ quan trọng. Điều này dự kiến diễn ra sau khi thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được bổ nhiệm vào tháng 4.2023. Trong nước, ngân hàng Vietcombank mua vào yen Nhật 169,44 đồng và bán ra 179,38 đồng, tăng gần 2 đồng so với hôm qua.





Giá USD quốc tế vẫn duy trì ở mức thấp khi chỉ số USD-Index hiện đạt 104,76 điểm, hầu như không thay đổi so với hôm qua. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu giảm tốc độ tăng lãi suất trong đợt điều chỉnh vừa qua đã khiến đồng USD được nhận định là đã qua mức đỉnh.

Một số nhà phân tích thị trường cho rằng, nếu kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái sâu, Fed sẽ nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ, sẽ có lợi cho vàng nhưng là tin xấu đối với đồng bạc xanh. Theo công cụ dự báo lãi suất của Fed - CME FedWatch Tool - 75% dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm và 25% cho rằng Fed sẽ tăng thêm 50 điểm phần trăm vào tháng 2.2023.