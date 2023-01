Giá USD hôm nay 2.1.2023: Người mua 4 tháng trước nay đã lỗ 7%

Sáng 2.1, thị trường trong nước lẫn quốc tế vẫn còn nghỉ lễ năm mới. Chốt năm 2022, giá USD tại một số ngân hàng thương mại đang giao dịch ở mức bán ra 23.700 - 23.730 đồng/USD. Mức giá này quay về tương đương thời điểm cuối tháng 9.2022, trước khi Ngân hàng Nhà nước công bố nới biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ +/- 3% lên +/- 5% kể từ 17.10. Riêng giá USD tự do hiện cũng lao dốc, còn xoay quanh 23.770 đồng/USD, giảm hơn 6% so với mức cao khoảng 25.400 đồng/USD vào cuối tháng 10. Riêng những người mua USD 4 tháng trước nay còn chịu mức lỗ cao hơn khoảng 7% do chênh lệch giá mua và bán.

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, áp lực về tỷ giá ngoại hối của Việt Nam đã giảm mạnh. Theo chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), VND sẽ vẫn còn dư địa giảm giá so với đồng USD sang năm 2023 nhưng mức giảm giá chỉ xoay quanh 3 - 4% như bình thường. Giai đoạn này, diễn biến thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường thế giới.





Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index vẫn đang xoay quanh ở mức 103,45 điểm, cho thấy đồng bạc xanh chưa có động lực để tăng trở lại. Năm qua, đồng bạc xanh đã được hỗ trợ bởi các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát. Giá USD lên cao nhất 20 năm khi tăng 20% so với các tiền tệ lớn trong tháng 9.2022 nhưng mức tăng này hiện giảm xuống chỉ còn chưa đến một nửa. Nguyên nhân là nhiều nhà đầu tư nhận định Fed đã bắt đầu giảm tốc độ nâng lãi suất và có thể bắt đầu sớm ngừng chương trình thắt chặt tiền tệ.

Dù vậy, một khảo sát gần đây của Reuters với 66 chiến lược gia ngoại hối cho thấy, đồng USD có thể sẽ vẫn giao dịch ở mức hiện tại trong một năm tới. Nhiều người dự báo việc các ngân hàng trung ương toàn cầu thắt chặt chính sách sẽ khiến tăng trưởng kinh tế càng chịu tác động, từ đó lại kéo nhu cầu mua USD để trú ẩn lên cao.