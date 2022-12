Giá USD hôm nay 23.12.2022: Tiếp tục giảm sâu cả trong và ngoài ngân hàng

Ngày 23.12, các ngân hàng thương mại giảm giá USD từ 40 - 60 đồng, Eximbank mua vào còn 23.510 - 23.530 đồng, bán ra 23.790 đồng; Vietcombank còn 23.490 - 23.510 đồng chiều mua vào, bán ra 23.800 đồng… So với đầu tháng 12, giá USD đã giảm 860 đồng, tương ứng 3,4%. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng cũng giảm về quanh mức 23.700 đồng. Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm 10 đồng, xuống 23.940 đồng ở chiều mua vào, bán ra 24.000 đồng.

Doanh số giao dịch USD trên thị trường liên ngân hàng quy đổi tiền đồng trong tuần (từ 12 - 16.12) tăng 11.043 tỉ đồng so với tuần trước đó, bình quân khoảng 63.231 tỉ đồng/ngày và đạt khoảng 316.153 tỉ đồng trong tuần. Doanh số giao dịch chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần. Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng nhẹ tại hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước từ 0,2 - 0,38%. Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 4%/năm, 1 tuần 4,28%/năm, 2 tuần 4,45%/năm, 1 tháng 4,71%/năm, 3 tháng 5,29%/năm, 6 tháng 5,89%/năm…





Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế phục hồi trở lại sau những thông tin kinh tế Mỹ khá tích cực. Chỉ số USD-Index tăng 0,55 điểm, lên 104,45 điểm. Mỹ công bố chỉ số GDP quý 3 tăng 3,2%, tốt hơn so với mức dự kiến tăng 2,9%. Thông tin này đã giúp USD hồi phục nhanh. Tuy nhiên số người thất nghiệp hàng tuần đầu tiên tăng 2.000 lên 216.000, mức tăng thấp hơn so với dự kiến 222.000. Tính đến 10.12, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức 1,672 triệu, giảm 6.000 so với mức 1,678 triệu đơn của tuần trước. Các nhà giao dịch theo dõi dữ liệu về yêu cầu thất nghiệp rất chặt chẽ để đánh giá tác động với khía cạnh việc làm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ trong quá trình thực hiện chính sách tiền tệ.