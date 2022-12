Giá USD hôm nay 26.12.2022: Tiếp đà giảm cùng euro

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.626 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết giá mua giao ngay là 23.450 đồng/USD và giữ giá bán ở mức 24.780 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động khác nhau. Chẳng hạn, Eximbank giảm 10 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua, đưa giá mua còn 23.430 đồng/USD và giữ nguyên chiều bán ra là 23.720 đồng/USD. Trong khi đó Vietcombank tăng thêm 30 đồng, đưa giá mua lên 23.430 đồng/USD và bán ra 23.780 đồng/USD với cuối tuần qua...

Đồng euro quay đầu tăng trở lại, chẳng hạn Eximbank niêm yết giá mua vào 24.726 đồng/euro và bán ra 25.343 đồng, cộng thêm 47 đồng so với cuối tuần qua. Riêng giá euro tự do được mua vào 25.000 đồng/euro và bán ra 25.300 đồng, thấp hơn giá giao dịch của ngân hàng. Tương tự, giá USD tự do tiếp tục giảm 40 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 23.880 đồng/USD và giữ nguyên giá bán ra 23.980 đồng.





Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm nhẹ sáng đầu tuần xuống 104,27 điểm. Giá USD suy yếu khi dữ liệu mới công bố cho thấy tình hình lạm phát Mỹ đang hạ nhiệt, củng cố dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít hơn trong năm mới. Theo đó, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) chỉ tăng 0,1% trong tháng 11, sau khi tăng 0,4% trong tháng 10.

Các nhà phân tích tại ING cho rằng, chỉ số USD-Index có thể sẽ kết thúc năm quanh mức hiện tại. Xu hướng theo mùa cho thấy tháng 12 là tháng yếu đối với đồng bạc xanh. Lịch sử ghi nhận đồng USD đã tăng giá trong 4 năm qua vào tháng 1, nên các nhà phân tích nhận định thời điểm phục hồi của USD sẽ là đầu năm 2023...