Giá USD hôm nay 27.5.2022: Thị trường do giảm nhiệt

Ngày 27.5, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 4 đồng/USD, lên 23.109 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ổn định, Vietcombank mua vào với giá 23.030 - 23.060 đồng/USD và bán ra 23.340 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 23.090 - 23.110 đồng/USD, còn chiều bán ra 23.310 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá USD giảm nhẹ 5 đồng, còn 23.850 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra còn 23.880 đồng/USD.

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tiếp tục tăng. Tại Eximbank, bảng Anh tăng 30 đồng, mua vào lên 28.916 - 29.003 đồng và bán ra 29.557 đồng; đô la Canada tăng 50 đồng, mua vào lên 17.943 - 17.997 đồng và bán ra 18.341 đồng; euro tăng 70 đồng, mua vào lên 24.595 - 24.669 đồng, bán ra 25.140 đồng…





Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 101,7 điểm. Thông tin kinh tế Mỹ không mấy tích cực đã khiến giá USD sụt giảm. Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 của Mỹ giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn dự báo giảm 1,3% và mức giảm 1,4% công bố hồi cuối tháng 4. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 21.5 là 210.000, giảm 8.000 trường hợp so với tuần trước đó. Hiệp hội Môi giới Quốc gia (NAR) công bố chỉ số bán nhà tháng 4 đang chờ xử lý giảm 3,9% so với tháng 3 và các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức giảm 1,9%. Thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục chứng kiến ​​đà chậm lại đáng kể khi số lượng người tiêu dùng bắt đầu quá trình mua nhà giảm mạnh trong tháng 4.​​