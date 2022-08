Giá USD hôm nay 29.8.2022: Tiếp diễn đà tăng

Sáng 29.8, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.211 đồng/USD, chỉ giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD ổn định như ngân hàng Eximbank mua vào 23.280 đồng/USD và bán ra 23.520 đồng/USD; Vietcombank giữ nguyên giá mua USD là 23.260 đồng/USD và bán ra 23.570 đồng/USD như cuối tuần qua... Riêng giá USD tự do tăng 10 đồng, đưa giá mua lên 24.050 đồng/USD và chiều bán ra lên 24.150 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng cao khi chỉ số USD-Index lên 109,27 điểm, tăng 0,44 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đang trên đường chinh phục lại đỉnh 20 năm khi các nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn an toàn, trong bối cảnh lãi suất ở Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát và áp lực ngày càng lớn của cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu sẽ làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu.





Tuần này, thị trường sẽ đón nhận thông tin dữ liệu việc làm hằng tháng của Mỹ, được công bố vào ngày 2.9, sẽ cho thấy thực trạng nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong tình trạng ổn định hay không? Số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tháng 7 tăng 528.000 việc, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2.2022. Kết quả thăm dò của Reuters cho thấy ước tính việc làm trong lĩnh vực này tháng 8 tăng 290.000. Số liệu việc làm có thể sẽ phần nào tác động đến quyết sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp trong tháng 9 và từ đó khiến giá USD có biến động.

Bên cạnh đó, những ngày gần đây đồng euro giảm xuống dưới mức ngang giá so với USD. Sự sụt giảm này cho thấy quy mô của những thách thức mà khối đồng tiền chung châu Âu phải đối mặt. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 công bố vào ngày 31.8 có thể sẽ cho thấy tình trạng lạm phát cao vẫn tiếp diễn. Điều đó sẽ gây áp lực lên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 9, ngay cả khi rủi ro suy thoái gia tăng. Lạm phát của EU tháng 7 là 8,9% so theo năm, cao hơn rất nhiều so với mục tiêu 2% của ECB...