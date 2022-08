Giá USD hôm nay 30.8.2022: Hạ nhiệt khi đồng euro hồi phục

Sáng 30.8, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.221 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Giá USD tại ngân hàng Eximbank được mua vào 23.310 đồng/USD và bán ra 23.550 đồng, tăng 30 đồng so với hôm qua. Riêng Vietcombank giữ nguyên giá mua USD là 23.260 đồng/USD và bán ra 23.570 đồng như cuối tuần qua... Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ, giá USD giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 24.040 đồng/USD và chiều bán ra còn 24.140 đồng. Ngược lại, giá euro được mua vào 24.050 đồng/euro và bán ra 24.500 đồng, tăng khoảng 200 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá USD trên thị trường quốc tế lại quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 108,7 điểm, giảm 0,57 điểm so với hôm qua. Theo Investing, đồng bạc xanh đã chạm mức cao nhất trong 20 năm vào đầu tuần nhờ sự thúc đẩy bởi những bình luận “diều hâu” của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, nhưng đã nhanh chóng giảm trở lại khi đồng euro tăng về trên mức ngang giá.

Thị trường tiền tệ đã tăng đặt cược cho đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn của Fed vào tháng 9 cùng 75 điểm cơ bản với khoảng 70%. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt khi trái phiếu kỳ hạn hai năm lên mức 3,49% - đạt mức cao nhất trong 15 năm. Ở chiều ngược lại, đồng euro cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng đối với việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).





Hiện nhà đầu tư cũng chờ kết quả khảo sát nhà quản trị mua hàng do Viện quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 1.9 tới đây. Dự báo nhiều khả năng sẽ “cho thấy nhiều dấu hiệu kinh tế suy yếu”. Tiếp theo là chỉ số PMI của Trung Quốc và CPI của Eurozone được công bố ngày 31.8 và báo cáo việc làm của Mỹ ngày 2.9 cũng được quan tâm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chìm trong sắc đỏ sau cơn bán tháo cuối tuần qua. Đóng cửa phiên 29.8 (rạng sáng 30.8 giờ Việt Nam), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 184,41 điểm, tương đương 0,57% xuống 32.098,99 điểm. Tương tự, S&P 500 và Nasdaq Composite giảm sâu hơn khi mất lần lượt 0,67% và 1,02%...