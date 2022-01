Giá USD hôm nay 4.1.2022: Bật tăng trên thị trường tự do

Sáng 4.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.134 đồng/USD, giảm 11 đồng so với ngày cuối năm 2021. Riêng nhiều ngân hàng thương mại giữ nguyên tỷ giá như Vietcombank mua vào 22.610 đồng/USD và bán ra 22.920 đồng/USD; Eximbank mua vào là 22.640 đồng/USD và bán ra 22.890 đồng/USD...

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do bật tăng trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào 23.500 đồng/USD và bán ra 23.600 đồng/USD, tăng 100 đồng so với phiên cuối tuần qua. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 100 đồng/USD, gần gấp đôi so với cuối tuần qua. Đồng thời, giá USD tự do cũng cao hơn ngân hàng 680 đồng ở chiều bán ra...





Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh cũng tăng trong phiên giao dịch đầu năm mới. Chỉ số USD-Index tiếp tục đi lên, đạt 96,15 điểm, tăng 0,4 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, giá USD có xu hướng tăng khi tâm lý thị trường lạc quan đã thúc đẩy cổ phiếu châu Âu và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2022. Tuy nhiên, với việc trung tâm giao dịch ngoại hối chính của châu Âu là London vẫn đóng cửa để nghỉ lễ, khối lượng giao dịch dự kiến sẽ vẫn còn hạn chế. Trong khi sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19 bởi biến thể Omicron tiếp tục làm gián đoạn hoạt động du lịch toàn cầu và các dịch vụ công cộng, đa số các nhà đầu tư vẫn tỏ ra tích cực khi nền kinh tế tránh được thiệt hại do nhiều quốc gia không áp dụng các lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Theo báo cáo thường niên của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) được công bố cuối năm 2021, sản lượng kinh tế thế giới sẽ lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỉ USD vào năm 2022, bất chấp các tác động đeo đẳng của đại dịch. Sự lạc quan về kinh tế trong năm nay sẽ giúp đồng bạc xanh duy trì ở mức cao...