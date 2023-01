Giá USD hôm nay 4.1.2023: Ngoại tệ kéo nhau giảm

Sáng 4.1, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống như Eximbank giảm 50 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào còn 23.360 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra là 23.650 đồng/USD; Vietcombank mua vào còn 23.340 đồng/USD và bán ra 23.690 đồng/USD, giảm 70 đồng so với hôm qua... Đồng euro tại ngân hàng Eximbank cũng giảm khi mua vào 24.500 đồng/euro và bán ra 25.114 đồng/euro, giảm 286 đồng...

Trong khi đó, đồng yen Nhật (JPY) sau khi tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu năm đã quay đầu hạ nhiệt. Ví dụ, ngân hàng Vietcombank có tỷ giá mua và bán là 175,01 VND/JPY và 185,27 VND/JPY, giảm 0,5 đồng so với hôm qua; ngân hàng Eximbank là 177,06 VND/JPY và 181,49 VND/JPY, giảm 1,56 đồng...

Trên thị trường quốc tế, giá USD hồi phục nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt mức 104,86 điểm, tăng 1,08 điểm so với hôm qua. Theo CNBC, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán chuyển sang tiêu cực trong phiên đầu năm 2023 sau khi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất do S&P Global công bố giảm từ 47,7 điểm trong tháng 11 xuống còn 46,2 điểm trong tháng 12. Đây là mức điểm thấp nhất kể từ tháng 5.2020. Chỉ số PMI dưới 50 điểm cho thấy hoạt động kinh tế đang giảm sút. Với lo ngại đó, một số nhà đầu tư đã bán mạnh cổ phiếu và có thể dòng tiền lại tìm đến nơi trú ẩn an toàn hơn như đồng USD.





Thị trường tài chính đang chờ biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố vào hôm nay (4.1) và báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào ngày 6.1. Phần lớn triển vọng của năm 2023 đối với thị trường toàn cầu phụ thuộc vào quỹ đạo chính sách tiền tệ khi các ngân hàng trung ương nới lỏng các đợt nâng lãi suất quyết liệt trong năm ngoái giữa bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ và khả năng suy thoái.

Theo các chiến lược gia, sự thay đổi chính sách sang “bồ câu” hoàn toàn của các ngân hàng trung ương trong năm nay sẽ có thể tác động lớn đối với giá vàng cũng như đồng bạc xanh...