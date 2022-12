Giá USD hôm nay 5.12.2022: Mua vào đứng im nhưng bán ra tăng mạnh

Sáng 5.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.658 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Riêng ngân hàng Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua USD là 23.980 đồng/USD nhưng tăng thêm 290 đồng ở chiều bán ra, lên 24.620 đồng/USD. Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục duy trì giá mua xuống 23.930 đồng/USD và bán ra 24.240 đồng. Ngược lại, giá euro ở ngân hàng Eximbank sáng đầu tuần được mua vào 25.094 đồng/euro và bán ra 26.103 đồng/euro, tăng 343 đồng so với cuối tuần qua.

Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM, giá USD biến động trái chiều ở hai đầu mua và bán sáng 5.12. Cụ thể, đồng bạc xanh được mua vào 24.500 đồng/USD và bán ra 24.650 đồng/USD, giảm 45 đồng nhưng tăng 350 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD vẫn đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index lùi về 104,46 điểm, giảm 0,05 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã giảm hơn 7% trong tháng 11 và vẫn đang ở mức thấp.





Các nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thấp hơn so với những đợt tăng đến 0,75% vừa qua. Dù vậy, số liệu việc làm vẫn khá cao lại cho thấy Fed cũng có thể giữ nguyên nhịp tăng cao.

Tổ chức đầu tư Wells Fargo cho rằng đợt giảm giá gần đây của đồng USD đã quá mức và không có nhiều khả năng xảy ra tiếp theo. Các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dù với tốc độ chậm hơn cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với đồng bạc xanh vì chênh lệch lãi suất sẽ tiếp tục có lợi cho đồng tiền của Mỹ. Thậm chí, Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Lawrence Summers dự đoán Fed sẽ phải tăng lãi suất lên cao hơn so với dự đoán của thị trường hay chính các nhà hoạch định chính sách. Ông Summers, hiện là giáo sư tại Đại học Harvard, cho hay Fed có thể kéo lãi suất lên mức 6% và đây là kịch bản mà chúng ta có thể nghĩ tới.