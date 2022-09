Giá USD hôm nay 5.9.2022: Đà tăng tiếp diễn

Sáng 5.9, tỷ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.227 đồng/USD, tăng 8 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ 2.9. Còn tại Eximbank, giá USD được mua vào 23.310 đồng/USD, tăng 40 đồng và bán ra 23.590 đồng, giảm 30 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, Vietcombank giữ nguyên giá mua USD là 23.290 đồng/USD và bán ra 23.600 đồng. Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM, giá USD được mua vào 24.120 đồng/USD, giảm 20 đồng so với cuối tuần qua nhưng chiều bán ra tăng 40 đồng, lên 24.220 đồng...

Trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế liên tục đi lên, nhiều nhà phân tích cho rằng áp lực lên tỷ giá USD/VND cũng gia tăng. Theo báo cáo của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), so với cuối năm 2021, đồng VND cũng đã giảm 2,64% so với USD. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tăng thêm 3,13% trong tháng 8 và tăng 13,73% so với đầu năm. Nhiều đồng tiền tại các nước châu Á tiếp tục có diễn biến giảm mạnh so với USD. Trong đó, đồng Won của Hàn Quốc giảm mạnh nhất, ở mức 11,15% so với đầu năm; còn đồng VND ghi nhận mức giảm thấp nhất là 2,64%.

BVSC đánh giá áp lực mất giá hiện tại của đồng VND chủ yếu do đồng bạc xanh lên giá, trong khi Việt Nam vẫn duy trì được kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, lãi suất thực còn dương và thặng dư thương mại. Vì vậy, công ty này duy trì dự báo với sức mạnh nội tại cùng các biện pháp điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, đồng VND sẽ không mất giá quá 3% trong năm 2022.





Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục lên cao khi chỉ số USD-Index sáng đầu tuần đạt 109,95 điểm, tăng 0,32 điểm so với cuối tuần qua. Xu hướng tăng của đồng bạc xanh chưa dừng lại khi có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tuần này, thị trường tập trung vào báo cáo chỉ số phi sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), bài phát biểu của Chủ tịch Fed và dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Bên cạnh đó, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được nhà đầu tư quan tâm...