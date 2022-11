Giá USD hôm nay 6.11.2022: Đi ngang suốt tuần khi euro sụt giảm

Sáng 6.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.693 đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Tương tự, tại ngân hàng Eximbank, giá USD được mua vào 24.680 đồng/USD và bán ra 24.875 đồng/USD; ngân hàng Vietcombank cũng duy trì giá mua USD lên 24.567 đồng/USD và bán ra 24.877 đồng...

Trong khi đó, đồng euro sụt giảm trở lại. Ví dụ ngân hàng Eximbank mua vào 23.956 đồng/euro và bán ra 24.560 đồng, giảm 502 đồng so với cuối tuần trước. Đồng yen Nhật cũng đi ngang khi Vietcombank vẫn mua vào 163,33 đồng/yen và bán ra 172,75 đồng…

Giá USD thế giới dù trong tuần có phiên đi lên nhưng cuối tuần lại sụt giảm và tính chung gần như không thay đổi trong cả tuần. Chỉ số USD-Index trong tuần có lúc tăng lên trên 112 điểm nhưng đã giảm xuống còn 110,75 điểm.





Đồng bạc xanh tăng cao vào giữa tuần sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 75 điểm cơ bản lên vùng 3,75 - 4% như dự kiến trước đó. Nhiều chuyên gia cho rằng, đồng USD được hỗ trợ bất cứ khi nào Fed phát biểu quyết liệt về câu chuyện chống lạm phát. Thế nhưng đến cuối tuần, số liệu về việc làm tạo ra trong tháng 10 của Mỹ tăng cao hơn dự đoán khiến, nhiều nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít hơn trong tháng 12 và điều đó là đẩy đồng bạc xanh đi xuống.

Theo một khảo sát của hãng tin Reuters mới đây đối với các chiến lược gia tiền tệ, xu hướng xuống giá của đồng USD là tạm thời, khi đồng bạc xanh vẫn có cơ sở đủ mạnh để vượt các mức cao kỷ lục gần đây và nối lại đà tăng liên tục. Khảo sát cũng cho thấy hầu hết các đồng tiền của những nền kinh tế mới nổi sau khi giảm xuống các mức thấp trong ít nhất là một thập niên sẽ tiếp tục duy trì quanh các mức này hoặc thấp hơn từ nay đến cuối năm nay và đầu năm tới.

Đồng euro đã giảm hơn 13% so với đồng USD và được cho là sẽ vẫn chịu sức ép trong ba tháng tới. Đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống dưới mức ngang giá so với đồng USD trong tháng 8 và có thể vẫn ở mức này trong ba tháng tới và ngang giá so với đồng bạc xanh trong sáu tháng tới. Tương tự, đồng yen của Nhật Bản đã giảm gần 22% trong năm nay và có thể phục hồi một nửa mức giảm này trong 12 tháng tới…