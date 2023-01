Giá USD hôm nay 8.1.2023: Sụt giảm mạnh trong tuần đầu năm mới

Ngày 8.1, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đồng loạt sụt giảm. Ví dụ ngân hàng Eximbank mua vào 23.330 đồng/USD và bán ra 23.600 đồng/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua và giảm đến 100 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước. Tương tự, Vietcombank giảm 100 đồng sau một tuần khi còn mua vào 23.280 đồng/USD và bán ra 23.630 đồng… Giá USD trên thị trường tự do giảm 40 - 50 đồng so với cuối tuần, đưa giá mua vào xuống 23.630 đồng/USD và bán ra 23.700 đồng/USD.

Đồng euro cũng ghi nhận một tuần đi xuống. Ví dụ Eximbank mua vào còn 24.330 đồng/euro và bán ra 24.919 đồng, giảm 361 đồng ở chiều mua nhưng giảm đến 652 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Giá euro tự do cũng giảm, còn giao dịch dưới 25.000 đồng/euro.





Trên thị trường quốc tế, đồng USD bật tăng trở lại trong tuần đầu tiên của năm mới. Nhưng mức tăng còn thấp với chỉ số USD-Index chốt tuần chưa thể duy trì trên 104 điểm. Dữ liệu việc làm mới được công bố của Mỹ cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ vượt xa kỳ vọng và điều đó tiếp tục củng cố dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm mạnh tốc độ tăng lãi suất. Lãi suất thấp có thể khiến đồng bạc xanh sụt giảm - trái ngược với nguyên nhân tăng cao của USD trong năm vừa qua khi Fed liên tục nâng lãi suất để chống lạm phát.

Bên cạnh đó, đồng euro cũng tiếp tục yếu đi khi quy đổi được 1,065 USD. Đồng tiền chung gần đây liên tục giảm mặc dù doanh số bán lẻ của Đức tăng trong tháng 11.2022 với mức 1,1% so với tháng liền kề trước đó. Tương tự, đồng bảng Anh cũng giảm sau khi xuống mức thấp nhất trong 6 tuần vào thứ 5 vừa qua khi các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Nhiều người cho rằng, nền kinh tế Anh đang suy yếu sẽ ngăn cản Ngân hàng Trung ương Anh trở nên “diều hâu” hơn như các cường quốc khác…