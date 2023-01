Giá USD hôm nay 9.1.2023: Đô la tự do lao dốc sáng đầu tuần

Sáng 9.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.605 đồng, đứng yên như cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động khác nhau. Ví dụ, ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua xuống 23.320 đồng/USD và bán ra 23.590 đồng. Tuy nhiên, Vietcombank tăng 10 đồng, đưa giá mua lên 23.290 đồng/USD và bán ra là 23.640 đồng… Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc khi được mua vào 23.500 đồng/USD và bán ra 23.650 đồng, giảm 120 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Đồng euro quay đầu đi lên như ngân hàng Eximbank mua vào 24.679 đồng/euro và bán ra 25.276 đồng, tăng 349 - 357 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó giá euro tự do đi ngang ở mức mua vào 24.700 đồng/euro và bán ra 25.000 đồng.





Trên thị trường quốc tế, đồng USD sáng đầu tuần lại đi xuống khi chỉ số USD-Index giảm 0,06 điểm xuống 103,84 điểm. Các dữ liệu về thị trường lao động tại Mỹ công bố tuần qua cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt. Như vậy, những động thái tăng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong vòng gần một năm qua đã phát huy tác dụng. Tổng cộng trong năm 2022, Fed đã nâng lãi suất tổng cộng 425 điểm cơ bản, đưa lãi suất điều hành lên 4,25 - 4,5%. Chủ tịch Fed bang Atlanta, Raphael Bostic, cho rằng dữ liệu việc làm mới nhất là dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang dần chậm lại và nếu điều đó tiếp diễn, Fed có thể giảm mức tăng lãi suất xuống 1/4 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cũng nhận định việc Fed chuyển sang các bước tăng lãi suất nhỏ hơn sẽ giúp hạn chế thiệt hại cho nền kinh tế.

Các đợt tăng lãi suất của Fed giúp thúc đẩy USD. Vào tháng 9.2022, đồng bạc xanh đã vọt lên mức cao nhất 20 năm nhưng sau đó bắt đầu đi xuống. Nhiều nhà phân tích cho rằng đà tăng của USD khó có thể kéo dài và thậm chí mức giảm sẽ diễn ra từ 15 - 20% trong cả năm 2023...