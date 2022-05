Giá vàng hôm nay 27.5.2022: Thế giới tụt dốc, SJC bật tăng gần nửa triệu đồng

Sáng 27.5, vàng miếng SJC trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, ngân hàng Eximbank mua vào 68,2 triệu đồng/lượng và bán ra 69,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với sáng hôm qua. Còn Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng tăng thêm 400.000 đồng so với sáng hôm qua, đưa giá mua vào lên 68,4 triệu đồng/lượng và bán ra 69,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng miếng đang duy trì ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế tiếp tục xuống 1.849,3 USD/ounce, giảm 5 USD so với hôm qua. Quy đổi, giá vàng thế giới tương đương hơn 52 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP quý 1/2022 tại nước này giảm 1,5% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 1,3% từ Dow Jones và giảm so với mức 1,4% được báo cáo ban đầu. Bên cạnh đó, số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ là 210.000 người trong tuần kết thúc ngày 21.5, giảm so với mức 218.000 người trong tuần trước đó.





Vàng vẫn trong tình trạng yếu trong bối cảnh các thị trường chứng khoán trên thế giới, trong đó có Mỹ ổn định trở lại sau khi xuống mức thấp nhất trong 12 tháng. Đặc biệt sau tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về nâng lãi suất đã ảnh hưởng đến vàng và nhiều dự báo rằng kim loại quý có thể rớt về mức 1.820 USD/ounce trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục gia tăng trong phiên 26.5. Đóng cửa thị trường (rạng sáng 27.5 giờ Việt Nam), Dow Jones tăng 516,91 điểm, tương đương 1,61% lên 32.637,19 điểm và đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Chỉ số S&P 500 cộng gần 2% lên 4.057,84 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tiến gần 2,7% lên 11.740,65 điểm. Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 4,4% và 4% từ đầu tuần đến nay, trong khi Nasdaq Composite cộng 3,4%. Chứng khoán Mỹ khởi sắc sau khi kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ lĩnh vực bán lẻ đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu Macy’s vọt 19,3% sau khi công ty nâng triển vọng lợi nhuận năm 2022, và cổ phiếu Williams-Sonoma leo dốc 13% sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng...