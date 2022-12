Giá xăng dầu giảm từ 832 - 1.588 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay

Chiều nay 1.12, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu giảm mạnh so với kỳ điều chỉnh là ngày 21.12.

Cũng trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít. Dầu diesel ở mức 700 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Liên Bộ Công thương - Tài chính không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu để giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động phù hợp với xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ chiều nay cụ thể như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.679 đồng/lít, giảm 992 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá xăng RON95 không cao hơn 22.704 đồng/lít, giảm 1.083 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.





Giá dầu diesel không cao hơn 23.213 đồng/lít, giảm 1.588 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 23.562 đồng/lít, giảm 1.078 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 13.953 đồng/kg, giảm 832 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo liên Bộ Công thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21.11 và kỳ điều hành ngày 1.12 là: 89,324 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92, giảm 6,217 USD/thùng so với kỳ trước. Giá xăng RON95 là 93,965 USD/thùng, giảm 7,235 USD/thùng so với kỳ trước).

Giá dầu hoả là 115,686 USD/thùng, giảm 8,788 USD/thùng so với kỳ trước. Giá dầu diesal 117,690 USD/thùng, giảm 14,763 USD/thùng so với kỳ trước. Giá dầu mazut 391,780 USD/tấn, giảm 37,006 USD/thùng so với kỳ trước.