Giá xăng dầu hôm nay 18.12.2022: Hạ nhiệt

Ngày 18.12, giá dầu thô WTI của Mỹ đóng phiên ở mức 74,14 USD/thùng, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 79,19 USD/thùng. Như vậy, hợp đồng tương lai dầu Brent ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 10 đến nay.

Từ tháng 2.2023, dự kiến 3 triệu thùng dầu Mỹ sẽ mua để bổ sung vào kho dự trữ được giao. Từ cuối tháng 3.2022, Mỹ tuyên bố bán 180 triệu thùng dầu để chống lại giá xăng tăng cao làm tăng lạm phát sau xung đột Ukraine -Nga. Việc Mỹ tăng mua dự trữ phát đi cảnh báo nhu cầu tăng trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt. Từ đó dấy lên lo ngại giá dầu tăng.

Tuy nhiên, trong báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa, Ngân hàng Thế giới dự báo giá dầu thế giới tiếp tục giảm về mức 92 USD/thùng năm 2023 và giảm tiếp về 80 USD/thùng năm 2024. Báo cáo cũng cho thấy dù giá dầu giảm trong năm tới, vẫn cao hơn khoảng 75% so mức trung bình trong 5 năm qua là 60 USD/thùng. Ngoài ra, báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn tháng 12.2022 của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ cũng hạ dự báo giá dầu năm 2023 giảm 3 USD/thùng, xuống 92 USD/thùng.





Bên cạnh đó, báo cáo hàng hóa cũng cho rằng, giá than đá và khí đốt trong năm tới cũng sẽ giảm so với 2022. Tuy nhiên, nhìn chung giá than đá của Úc và Mỹ vẫn cao gấp đôi giá trung bình 5 năm và giá khí đốt châu Âu có thể cao gần gấp 4 lần giá trung bình 5 năm.

Trong nước, Bộ Công thương cập nhật giá xăng dầu thành phẩm của thị trường Singapore tính đến ngày 15.12 có biến động nhẹ. Theo đó, giá nhập khẩu các mặt hàng xăng tiếp tục giảm nhẹ so với giá công bố tại kỳ điều hành mới đây (12.12), nhưng giá các mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON92 85,63 USD/thùng, xăng RON95 89,72 USD/thùng, dầu hỏa 115,18 USD/thùng, dầu diesel 120,28 USD/thùng…