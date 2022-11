Giá xăng dầu hôm nay 22.11.2022: Dầu thô Mỹ rời mốc 80 USD/thùng

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, ngày 19.11, Đội QLTT số 5 (thuộc Cục QLTT TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các sạp G8 + G10, A24 - A26, E1, E3, I4, I6 tại tầng trệt, Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông (chợ An Đông, địa chỉ số 34 - 36, đường An Dương Vương, P.9, Q.5).