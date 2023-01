Giá xăng không tăng, giá dầu giảm cao nhất 958 đồng/lít

Bộ Công thương vừa thông tin về giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành lần thứ hai tháng 11, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 605 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước không trích lập).

Bên cạnh đó, liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 121 đồng/lít (kỳ trước chi 350 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 103 đồng/lít (kỳ trước chi 400 đồng/lít); ngừng chi quỹ đối với dầu mazut (kỳ trước chi 100 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ ngày 11.1 như sau:





Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.352 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành). Giá xăng RON95 không cao hơn 22.154 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu diesel không cao hơn 21.634 đồng/lít (giảm 517 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành).

Giá dầu hỏa không cao hơn 21.809 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut không cao hơn 13.366 đồng/kg (giảm 374 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 3.1 - 11.1) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc và việc Trung Quốc chính thức gỡ bỏ hầu hết các hạn chế xuất, nhập cảnh; nhu cầu khí đốt tại Mỹ và châu Âu có xu hướng giảm; nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu… Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.