Giá xăng RON 95 gần 34.000 đồng/lít, dầu diesel gần 40.000 đồng/lít

Liên bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 23 giờ ngày 24.3. Dù tiếp tục chi mạnh Quỹ Bình ổn nhưng giá bán các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn ở mức 3.000 đồng/lít/kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut, dầu hỏa; 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel.

Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 23 giờ ngày 24.3 đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 30.114 đồng/lít, tăng 2.937 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 3.726 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 33.840 đồng/lít, tăng 3.150 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 39.666 đồng/lít, tăng 6.246 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 40.455 đồng/lít, tăng 4.529 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 22.609 đồng/kg, tăng 420 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 24.3 đối với xăng E5RON 92 ở mức 33.114 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 36.840 đồng/lít, dầu diesel ở mức 43.666 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 43.455 đồng/lít và dầu mazut ở mức 25.609 đồng/kg.

Cũng theo Bộ Công thương, cập nhật đến ngày 24.3, giá xăng của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 24.3 ở Singapore là 70.424 đồng/lít, Thái Lan là 28.210 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia là 35.850 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào là 50.264 đồng/lít, Trung Quốc là 34.875 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), Việt Nam là 33.840 đồng/lít (xăng RON95). Như vậy, giá xăng của Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành này, Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 19.3 đến hết ngày 23.3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra. Iran cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện của Israel, các cơ sở cung cấp năng lượng cho căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp vùng Vịnh nếu hệ thống năng lượng của Iran bị tấn công. Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Tại Mỹ, một nhà máy lọc dầu lớn bị cháy...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng lên là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 19.3 và kỳ điều hành ngày 24.3 là:

153,247 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92, tăng 16,175 USD/thùng, tương đương tăng 11,80%.

166,567 USD/thùng xăng RON95, tăng 16,175 USD/thùng, tương đương tăng 10,76%.

228,093 USD/thùng dầu hỏa, tăng 25,537 USD/thùng, tương đương tăng 12,61%.

229,143 USD/thùng dầu diesel, tăng 35,145 USD/thùng, tương đương tăng 18,12%.

773,293 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, tăng 14,171 USD/tấn, tương đương tăng 1,87%.