Giá xăng tăng cao, giá dầu giảm mạnh

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa có quyết định điều hành giá xăng, kể từ 15 giờ hôm nay, 23.5.

Bộ Công thương cho hay, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23.5 và kỳ điều hành ngày 11.5 là: 141,369 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,401 USD/thùng, tương đương tăng 3,21% so với kỳ trước); 146,201 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,103 USD/thùng, tương đương tăng 3,62% so với kỳ trước; 137,850 USD/thùng dầu hỏa (giảm 9,840 USD/thùng, tương đương giảm 6,66% so với kỳ trước); 140,793 USD/thùng dầu diesel (giảm 9,343 USD/thùng, tương đương giảm 6,22% so với kỳ trước); 642,867 USD/tấn dầu mazút 180CST 3,5S (giảm 58,997 USD/tấn, tương đương giảm 8,41% so với kỳ trước).

Do đó, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít) và RON95 ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa là 300 đồng/lít và dầu mazút là 400 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không chi), các mặt hàng dầu không chi.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 29.633 đồng/lít, tăng 674 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.024 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 30.657 đồng/lít, tăng 669 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Ngược lại, giá dầu giảm mạnh. Cụ thể dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.553 đồng/lít, giảm 1.097 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Dầu hỏa không cao hơn 24.405 đồng/lít, giảm 763 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Dầu mazút 180CST 3.5S: không cao hơn 20.598 đồng/kg (giảm 962 đồng/kg so với giá bán hiện hành.