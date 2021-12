Giải bóng chuyền quốc gia: Đội nam Tràng An Ninh Bình đăng quang thuyết phục.

Trong một quán cà phê trên đường Phan Chu Trinh (Nha Trang) cạnh nhà thi đấu Khánh Hòa vào dịp này năm ngoái khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia đang tranh chung kết, tôi có hỏi ông Bùi Trung Thảo – HLV trưởng đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình – khi nào đội của ông trở lại ngôi số 1 quốc gia. Ông Thảo trả lời ngay: “Quân của đội tôi còn chưa vững vàng lắm đâu, phải tập trung rèn giũa ít nhất cũng cả năm trời mới tính đến việc lọt vào chung kết trở lại sau nhiều năm đã chưa thể trở lại đỉnh cao, rồi sẽ mơ đến ngôi vô địch sau”.

Tối qua 25.12, học trò của ông Thảo không chỉ có mặt trong trận chung kết, mà ngay cả giấc mơ chờ đợi suốt 9 năm qua cũng đã thành hiện thực rồi. Nhìn lại 2 trận đấu gần nhất của đội Tràng An Ninh Bình trong giải VĐQG năm nay là trận bán kết với đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa tối 23.12 và trận chung kết với đội Thể Công tối qua, người xem đều thấy một điểm chung: đội chủ nhà Ninh Bình đã chơi rất hay khi không chỉ tiến bộ về chuyên môn mà còn được khán giả nhà cỗ vũ rất hiệu quả, đây là một nguyên nhân không nhỏ giúp đội nam Tràng An Ninh Bình thành công.

Dù Sanest Khánh Hòa có dàn VĐV ở đội tuyển quốc gia rất hùng hậu, trong đó có “Thùng thuốc súng” Từ Thanh Thuận, phụ công xuất sắc nhất giải CLB châu Á 2018 Nguyễn Đình Nhu, libero Huỳnh Trung Trực, phụ công Phạm Thái Hưng…nhưng dàn sao hừng hực đó lại như “mất điện” khi đối đầu với Tràng An Ninh, một số VĐV như không còn tự tin khi liên tục bị dàn chắn đều cao trên 1m94 hóa giải. Ngược lại các cầu thủ đến từ phố biển không thể bám chắn tốt khi chủ công Lâm Văn Sanh chỉ cao 1m85 của Tràng An Ninh Bình tấn công đánh “lọt chắn” liên tục.

Đội Thể Công dù chuyền hai Nguyễn Xuân Thanh và phụ công Nguyễn Vũ Hoàng vừa trở lại rất mạnh mẽ và còn sở hữu được chủ công 20 tuổi Nguyễn Văn Quốc Duy cao 1m 87 của đội Trà Vinh mới về đầu quân từ vòng 1 năm nay có sức bật rất đáng nể (bật đà đến 3m40 và bật chắn cũng đến 3m28), nhưng cũng tỏ ra kém hiệu quả khi không phát huy tốt lối chơi trước chủ nhà. Một vài vị trí trở nên lúng túng, nhiều lần tự thua khi đánh bóng dính lưới nên chấp nhận thua nhanh Tràng An Ninh Bình.

Có một chi tiết góp phần mang tính bước ngoặt của trận đấu chung kết: Khi đội Thể Công đang dẫn 15/10 ở hiệp 1, nhận thấy có vẻ đối thủ “bắt bài” được cách chuyền bóng của đội mình, HLV Bùi Trung Thảo đã cho chuyền hai phụ là Nguyễn Huỳnh Anh Phi vào thay. Nhân tố mới này chuyền hai khá lắt léo khiến Thể Công không biết đâu mà đeo bám trên lưới. Nhờ vậy các mũi nhọn của đất cố đô Hoa Lư như Quảng Trọng Nghĩa, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thanh Giang… chơi tưng bừng hơn, bóng khó đến đâu hầu hết vẫn xử lý tốt.

Ở phía ngược lại, đến khi Tràng An Ninh Bình đã thắng hiệp đầu kịch tính 29/27 rồi dẫn tiếp hiệp hai 16/12 thì HLV Thái Anh Văn mới nhận ra chính chuyền hai đội trưởng Nguyễn Xuân Thanh của mình cũng thiếu hiệu quả, đưa chuyền hai 23 tuổi vào thay. Cuộc đấu chiến thuật giữa hai HLV nằm trong việc chỉ đạo vị trí chuyền hai đã được Tràng An Ninh Bình làm sớm hơn nên phát huy hiệu quả trước, tạo đà tâm lý dài hơn cho đội. Chính vì vậy, đội Tràng An Ninh Bình thắng luôn hai hiệp sau cùng tỷ số 25/21, chung cuộc thắng Thể Công bằng tỷ số chung 3-0 thật bất ngờ, nhưng xứng đáng.





Với trận thắng này, đội nam Tràng An Ninh Bình không chỉ trở lại ngôi vô địch sau 9 năm mà còn nhận được số tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay là 800 triệu đồng, thay vì chỉ 150 triệu hoặc 100 triệu như rất nhiều năm trước đây. Ở giải nữ thắng dễ đội Hóa chất Đức Giang 3-1 (25/19, 22/25, 25/15, 25/13) trong trận chung kết nữ, đội Thông tin FLC đăng quang lần thứ 12, và cũng được nhận 800 triệu đồng tiền thưởng. Hai đội á quân là nam Thể Công và nữ Hóa chất Đức Giang nhận 300 triệu đồng. Đội nam Sanest Khánh Hòa (thắng Hà Tĩnh 3-1) và đội nữ Than Quảng Ninh (thắng Doveco Ninh Bình 3-2) trong trận tranh huy chương đồng được nhận tiền thưởng 200 triệu đồng.