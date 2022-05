Giải bóng đá hạng Nhì: Nóng bỏng cuộc đua giành vé tranh lên hạng

Ở bảng B, Đồng Nai từ đầu đã sớm bứt đi khi chứng tỏ thực lực, sự ổn định và đội hình có nhiều cầu thủ kinh nghiệm trận mạc. Chính vì thế họ không khó khăn khi trong 11 trận đã đấu tại sân Tây Ninh, đội bóng của HLV Hoàng Hải Dương đã thắng như chẻ tre đến 8 trận, hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Dù chiều nay Đồng Nai được nghỉ không thi đấu nhưng vị trí dẫn đầu của họ không hề bị đe dọa. Trái lại với khoảng cách an toàn hơn từ 3 đến 5 điểm với các đối thủ bám theo phía sau, Đồng Nai đã sớm cán đích và trở thành 1 trong 2 đại diện bảng có mặt ở vòng bán kết tranh lên hạng.

Chiếc vé còn lại của bảng B sẽ là cuộc tranh chấp gay go giữa Bình Thuận (22 điểm) và Gia Định (20 điểm). Cả 2 đội đều đã tăng tốc mạnh mẽ trong những lượt đấu vừa qua. Nếu chiều nay, Gia Định thắng Vĩnh Long 3-0 do Bùi Anh Thống (2 bàn) và Nguyễn Phan Thế Lam ghi, thì Bình Thuận cũng vượt qua Tiền Giang 1-0 do Phạm Đăng Tuấn thực hiện. Cuộc so kè này sẽ được định đoạt khi cả 2 đối đầu trực tiếp với nhau vào 15 giờ 30 ngày 3.6 trên sân Tây Ninh. Đội Bình Thuận chỉ cần hòa là chắc chắn cùng với Đồng Nai tranh quyền lên hạng, còn Gia Định buộc phải thắng thì đội bóng của HLV Huỳnh Nhật Thanh mới tiếp nối truyền thống mùa trước cũng có mặt ở vòng tranh lên hạng Nhất.

Nếu bảng B chỉ còn 1 trận định đoạt trực tiếp thì bảng A cả 3 đối thủ tranh chấp nhau lại bước vào lượt cuối một mặt phải dồn sức đá với 3 đối thủ khác trong bảng, phần khác sẽ phải tính toán chạy đua về hiệu số khi họ không gặp trực tiếp nhau để quyết định số phận mà sẽ chờ may rủi từ những con số. Hiện tại Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đang dẫn đầu khi có 21 điểm. Chiều nay dù bất ngờ để trẻ Đà Nẵng cầm chân 1-1 (Nguyễn Công Trịnh mở tỉ số cho đội bóng sông Hàn trong hiệp 1, Lê Thế Cường gỡ hòa cho Vĩnh Phúc ở hiệp 2) nhưng đội bóng của HLV Đào Việt Hà vẫn có chút ưu thế so với Hòa Bình và Lâm Đồng (cùng 20 điểm). Chỉ cần thắng Kon Tum ở trận cuối, đội bóng của xứ sở Tam Đảo không cần quan tâm đến 2 kết quả còn lại của đối thủ tranh chấp cũng đủ giành quyền dự vòng chung kết. Lượt đi Vĩnh Phúc đã thắng 1-0 nên tràn trề hy vọng thắng tiếp một đối thủ đã không còn động lực.

Trong khi đó Hòa Bình chiều nay đã thắng Kon Tum 4-0 do Trần Quốc Đạt ghi cú đúp, Trần Quốc Thành và Nguyễn Văn Tùng, có cùng 20 điểm xếp thứ nhì tạm vượt qua Lâm Đồng (nghỉ lượt này) cũng cùng 20 điểm nhưng thua hiệu số đứng thứ ba. Do Hòa Bình và Lâm Đồng đều hòa 0-0 và 2-2 trong 2 trận gặp nhau trực tiếp nên bằng nhau đối đầu.

Thế nên cả 2 đội sẽ phải chạy đua hiệu số bàn thắng bại nếu cùng thắng ở lượt cuối để giành quyền chơi VCK. Hòa Bình hiện có hiệu số vượt trội là +14 trong khi Lâm Đồng chỉ là +7 nên khoảng cách 7 bàn thắng là vô cùng lớn rất khó san bằng ở lượt cuối. Huống chi đối thủ của cả Hòa Bình và Lâm Đồng đã từng cầm hòa họ ở cuối lượt đi (Hòa Bình hòa trẻ Đà Nẵng 0-0, Lâm Đồng hòa trẻ Quảng Nam 2-2) nên không dễ thắng ở lượt cuối vào ngày 3.6 này.





Nếu cả 3 đội cùng thắng thì thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh của đội Lâm Đồng sẽ chia tay với giấc mơ lên hạng. Hòa Bình và Lâm Đồng sẽ giành quyền chơi vòng chung kết nếu cùng thắng mà Vĩnh Phúc thua. Nếu cả Hòa Bình lẫn Lâm Đồng đều hòa mà Vĩnh Phúc thua thì 3 đội cùng 21 điểm, khi đó tính đối đầu thì đội của HLV Lê Quốc Vượng bất lợi nhất do Hòa Bình đã 1 hòa và 1 thua Vĩnh Phúc, còn Lâm Đồng thắng 1 và thua 1 với Vĩnh Phúc, trong khi Lâm Đồng và Hòa Bình hoà nhau 2 trận.

Trường hợp Lâm Đồng thắng mà Hòa Bình hòa, Vĩnh Phúc thua thì Hòa Bình và Vĩnh Phúc bằng điểm nhưng Vĩnh Phúc vẫn đứng trên do hơn đối đầu. Còn nếu Hòa Bình thắng mà Lâm Đồng hòa, Vĩnh Phúc thua thì Lâm Đồng và Vĩnh Phúc bằng điểm bằng đối đầu (cùng thắng qua lại 1-0) nhưng hiệu số bàn thắng bại Lâm Đồng sẽ đứng trên.

Trên thực tế chuyện Vĩnh Phúc thua Kon Tum rất khó xảy ra nên cuộc đua chủ yếu giữa Hòa Bình và Lâm Đồng mà chỉ cần một trận thắng nhẹ nhàng, đội của HLV Lê Quốc Vượng vẫn sáng cửa vào vòng chung kết.

Bảng xếp hạng sau lượt 13 (lượt đấu áp chót)