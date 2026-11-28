Chiều 28.11, bà Trần Thị Mỹ Hiếu, Hiệu trưởng Trường mầm non Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), cho biết mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến nước dâng cao, tràn vào các phòng học tại phân hiệu của trường trên đường La Văn Tiến.

Mưa lớn khiến khu phố 24, phường Quy Nhơn Nam ngập sâu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, nước trong các phòng học ở tầng 1 dâng cao khoảng 50 cm. Nước dâng nhanh trong khi có 20 trẻ đang ngủ trưa tại đây. Giáo viên đã khẩn trương đưa các cháu lên tầng 2 để bảo đảm an toàn, đồng thời liên hệ UBND phường Quy Nhơn Nam đề nghị hỗ trợ và thông báo phụ huynh đến đón trẻ.

Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp cận phân hiệu, giải cứu 20 trẻ, đưa ra ngoài an toàn.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động đến giải cứu 20 trẻ, đưa đến nơi an toàn

ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để hỗ trợ sơ tán các cháu. Trước tình hình mưa lớn, nước tiếp tục dâng, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân ở khu vực ngập lụt nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Đơn vị cũng tiếp tục huy động người đến các vùng ngập để hỗ trợ người dân.

Theo bà Hiếu, Trường mầm non Quang Trung hiện có 450 trẻ, học tại 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 7 điểm trường. Nước ngập khiến một số trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tại phân hiệu bị hư hỏng.

Lực lượng công an tiếp cận và đưa 20 trẻ ra ngoài an toàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hiện nước đang rút dần, giáo viên chủ động dọn dẹp, vệ sinh phòng học, hạn chế bùn non đọng lại khi nước rút hoàn toàn.