Giải golf vì học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

Giải quy tụ 216 golfer tham gia, chia làm bảng A, B, C (dành cho nam) và 1 bảng dành cho nữ với các giải Bestgross, Nhất, Nhì, Ba mỗi bảng, Nearest to the pin, Longest drive, Near line ….

Ông Trần Văn Tánh, Trưởng ban tổ chức giải, Phó chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi thông tin: "Giải golf là dịp giao lưu, kết nối những người con Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM. Ngoài ra, các golfer còn được giao lưu học hỏi golf và kết nối giao thương với các golfer là doanh nhân, chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ”.

Theo công bố từ ban tổ chức giải tại buổi gặp gỡ báo chí tối 15.12, giải thưởng HIO gồm có: 1 xe Mecedes C200, 2 xe ô tô Camry 2.0, 2 bộ gậy Honma 5 sao, 2 tủ ướp rượu Liebherr, 1 phòng tập golf 3D cao cấp và 500.000.000 đồng.





“Tính đến thời điểm hiện nay, số tiền mà các cá nhân, đơn vị đóng góp để gây quỹ, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của tỉnh Quảng Ngãi thông qua giải đấu lần này là hơn 900 triệu đồng. Hy vọng, từ nay cho đến khi kết thúc giải, số tiền ủng hộ từ các golfer và các nhà hảo tâm sẽ còn tiếp tục tăng lên, qua đó, giúp nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tiếp tục nuôi dưỡng và hoàn thiện ước mơ của mình” - Ông Trần Văn Tánh, Trưởng ban tổ chức giải, Phó chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi chia sẻ vào tối 15.12.

Golfer và nhà hảo tâm tham gia giải hoặc đăng ký tài trợ cho giải, hãy liên hệ: Trưởng ban tổ chức giải, ông Trần Văn Tánh, số điện thoại: 0918 880880; hoặc Thư ký: Lê Thị Hồng Đạo, số điện thoại: 0934 196639.