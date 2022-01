'Giải mật' bộ sưu tập vũ khí nước ngoài của Mỹ

Theo The Drive ngày 4.1, TTF còn được gọi là “vườn thú cưng”, nơi lưu giữ những khí tài quân sự của nước ngoài để giúp các đơn vị Mỹ làm quen và nghiên cứu, phân tích chiến thuật.

Cơ sở tại căn cứ Nellis rộng hơn 20.000 m² và theo tài liệu do không quân Mỹ công bố, “vườn thú cưng” này cất giữ nhiều loại vũ khí nhỏ, pháo, tăng thiết giáp, tên lửa đất đối không, thiết bị tác chiến điện tử, radar, trực thăng và cả các máy bay của những nước từng thuộc khối Hiệp ước Warsaw như MiG-29, MiG-23 và Su-7. Tuy nhiều loại vũ khí có từ thời Chiến tranh lạnh nhưng cũng có những loại vẫn đang được sử dụng như máy bay MiG-29, tên lửa đất đối không MIM-23 Hawk.

Mỹ có được một số vũ khí tại TTF ở Nellis nhờ lực lượng đào tẩu xin tị nạn, trong khi một số loại do lực lượng Mỹ và đồng minh chiếm được trong các cuộc xung đột. Một số khác do các nước từng là một phần của Liên Xô cung cấp và một số do các cơ quan tình báo Mỹ đánh cắp.

Từng được xếp vào dạng cơ sở mật, TTF tại Nellis được công khai vào đầu thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã. Theo The Drive, các cơ quan tình báo và hành pháp Mỹ được cho là thường đến đây để huấn luyện với những món vũ khí của nước ngoài.





Các TTF vẫn còn được duy trì đến ngày nay một phần vì nhiều hệ thống vũ khí tại đó vẫn được sử dụng trên thế giới. Các lực lượng Mỹ có thể sử dụng hệ thống vũ khí này để khai thác những điểm yếu, làm quen với những mối đe dọa tương tự trong các cuộc xung đột ngoài đời thực hoặc trong chiến dịch chống khủng bố. Một số loại vũ khí thường được đưa vào các cuộc tập trận nhằm tăng tính thực tế.

Ngoài TTF tại Nellis, quân đội Mỹ được cho là còn nhiều TTF tại những căn cứ bí mật khác và không loại trừ khả năng có những loại vũ khí hiện đại của nước ngoài.

Toàn bộ thiết bị tại TTF Nellis sẽ được dời đến một cơ sở mới hơn đang được xây dựng ở phần khác của căn cứ và quá trình sẽ hoàn tất trước ngày 28.9.2022. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm tháo rời, vận chuyển các vũ khí đến cơ sở mới. Đơn vị quản lý cơ sở này cũng sẽ hỗ trợ nhà thầu tháo lắp các khí tài đặc biệt.