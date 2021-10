Giải Nobel Y sinh 2021 thuộc về hai nhà khoa học Mỹ

Nhà tổ chức Giải Nobel công bố người đoạt giải Nobel Y Sinh nói trên vào chiều nay 4.10, nhấn mạnh rằng phát hiện của hai nhà khoa học Mỹ "cho phép chúng ta hiểu sự nóng, lạnh và các lực cơ học có thể kích hoạt như thế nào những xung thần kinh mà cho phép chúng ta hiểu và thích nghi được thế giới này", theo AFP.

Trong hóa sinh và dược học, các thụ thể là những cấu trúc hóa học, gồm các phân tử protein, nhận và chuyển đổi những tín hiệu có thể được tích hợp thành các hệ thống sinh học. Khi những tín hiệu này liên kết với thụ thể, chúng gây ra dạng phản ứng của tế bào/mô.



Hai ông Julius và Patapoutian sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 10 triệu crown Thụy Điển (26 tỉ đồng).

Giải Nobel Y sinh năm ngoái đã được trao bộ ba nhà khoa học Harvey Alter và Charles Rice (người Mỹ), và Michael Houghton (người Anh) vì đã phát hiện virus viêm gan C.

Sau Nobel Y sinh, các giải Nobel khác lần lượt là Vật lý, Hóa học, Văn chương, Hòa bình và Kinh tế.





Hồi năm ngoái, nhà tổ chức giải Nobel thông báo tăng mức thưởng cho những người đoạt giải trong năm 2020 nhờ tình hình tài chính ổn định, từ 9 lên 10 triệu crown Thụy Điển.

Tính từ năm 1901 đến năm 2020 đã có 111 người được trao giải Nobel Y sinh, trong đó có 12 phụ nữ, theo số liệu từ trang Nobelprize.org.

Tương tự như năm ngoái, do đại dịch Covid-19, lễ trao giải Nobel năm nay diễn ra dưới hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến. Những người đoạt giải sẽ nhận một huy chương Giải Nobel và chứng chỉ tại nước nhà của họ vào tháng 12, theo tờ The New York Times dẫn thông báo từ nhà tổ chức Giải Nobel.